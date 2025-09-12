На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Башкирии мужчина запустил квадрокоптер и попал под штраф на десятки тысяч рублей

В Уфе мужчина, запустивший над заводом квадрокоптер, заплатит 30 тысяч рублей
Shutterstock

В Уфе местного жителя привлекли к ответственности за запуск квадрокоптера над территорией Уфимского трамвайно-троллейбусного завода. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Башкортостан.

Как установило ведомство, житель Уфы не получил разрешение на запуск беспилотного летательного аппарата, а также не предупредил о своих действиях органы местного самоуправления, и таким образом нарушил законодательство об использовании воздушного пространства.

»Ространснадзор по материалам транспортной прокуратуры привлек собственника квадрокоптера к административной ответственности по ч. 2 ст. 11.4 КоАП РФ (нарушение правил использования воздушного пространства) с назначением наказания в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей», — рассказали в надзорном органе.

Исполнение наказание находится на контроле региональной прокуратуры.

Ранее суд оштрафовал водителя грузовика за отказ проверить, не перевозит ли он дроны.

