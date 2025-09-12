На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Подружке невесты запретили фотографироваться на свадьбе из-за особенности на теле

Daily Mail: женщине запретили делать фото на свадьбе из-за тату на руке
Подружка невесты из Англии пожаловалась, что ей запретили фотографироваться на свадьбе из-за особенности на ее теле, пишет Daily Mail.

Женщина рассказала, что близкая подруга, с которой они дружат уже 20 лет, пригласила ее быть подружкой невесты на свадьбе в Лондоне. Однако позже выяснилось, что виновница торжества не хочет видеть приятельницу на свадебных фотографиях из-за крупной татуировки на руке.

По словам обладательницы тату, другая подружка невесты сообщила ей, что будущая жена боится, будто она «затмит ее» на снимках. Позднее сама невеста написала с просьбой «держаться подальше от фотографий», чтобы татуировка не «испортила эстетику».

«У самой невесты тоже есть татуировки — просто мои больше», — добавила женщина.

Хотя она согласилась ради «особенного дня подруги», ситуация оставила британку глубоко расстроенной. Она рассказала об этом пользователям соцсетей, и те заняли ее сторону.

«Запрещать подружке невесты фотографироваться — это неуважительно. Я никогда не видела случаев, чтобы подружки затмевали невесту», — написала одна из комментаторов.

Ранее организатор свадеб назвала четыре признака, по которым можно понять, что пара скоро разведется.

