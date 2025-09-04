На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Организатор свадеб назвала 4 признака, по которым можно понять, что пара скоро разведется

The Sun: организатор свадеб рассказала, как понять, что пару ждет скорый развод
Roman Motizov/Shutterstock/FOTODOM

Британка, имеющая большой опыт в организации свадеб, рассказала о четырех главных признаках, которые могут указывать на скорый развод пары, пишет The Sun.

По словам женщины, один из тревожных сигналов — популярный свадебный тренд, когда жених и невеста играючи кидают торт друг другу в лицо. Организатор отмечает, что ни одна из пар, которые выбрали такую традицию, не осталась вместе надолго.

Другим красным флагом она называет ситуацию, когда один из партнеров выходит за рамки бюджета и скрывает это от другого. Женщина привела пример, когда невеста просила добавить расходы в счет за цветы, обещая «не говорить жениху». Подобные мелкие тайны, по словам организатора, чаще всего заканчиваются разводом.

Проблемы возникают и тогда, когда родители слишком активно вмешиваются в процесс подготовки. Если мать жениха или невесты навязывает свое мнение и ее ребенок не устанавливает границы, это часто переносится и в семейную жизнь.

Еще один тревожный признак — полное безразличие жениха к организации свадьбы. По словам британки, если мужчине поручили хотя бы одну задачу, например найти диджея, но даже за неделю до торжества он этого не сделал, то велика вероятность, что и в семейной жизни он проявит такое же отношение.

