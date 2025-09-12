Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн пригласил курян проголосовать за губернатора Курской области в Москве, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Как отметил Хинштейн, открытая один из экстерриториальных участков возле станции метро «Курская», Москва является одним из лидеров в технологической сфере.

«Для нас было важно, чтоб жители Курской области, которые сейчас по тем или иным причинам в Москве, могли проголосовать на выборах», — сказал он.

Хинштейн добавил, что правительство Москвы и избирком поддержали его инициативу о возможности проголосовать в столице.

Напомним, с 12 по 14 сентября жители 19 регионов смогут проголосовать на выборах высших должностных лиц на любом из 14 экстерриториальных участков в Москве.