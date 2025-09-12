В Роскачестве напомнили о необходимости родкомитетов отчитываться о финансах

В России работа родительских комитетов регулируется законом об образовании. Он подразумевает возможность родителей объединяться в инициативные группы и обсуждать учебный процесс, а также собирать средства на различные цели. Однако есть необходимость отчитываться о потраченных финансах, а также закреплять статус таких комитетов документально, рассказали RT в пресс-службе Роскачества.

Конкретные функции родкомитетов обычно уточняются внутренними договоренностями, которые лучше всего закрепить в документах школы. Обычно такие объединения занимаются организационными делами, включая сбор средств на мероприятия, подарки, нужды класса. Причем важно, что взносы должны быть строго добровольными – никого из родителей нельзя заставить к оплате тех или иных активностей, подчеркнули эксперты.

Проводить сбор денег можно просто в форме устной договоренности, однако лучше всего, если инициаторы подготовят письменный договор, в котором будут указаны цели сбора, суммы взносов, а также отчетность о том, как они потрачены.

«Даже при отсутствии документального соглашения действует правило договора поручения: собравшие деньги обязаны по запросу родителей предоставить отчёт о расходах с чеками и квитанциями, ― подчеркнул в Роскачестве. ― В случае отказа или подозрений в нецелевом использовании средств родители вправе обратиться с жалобой в полицию или прокуратуру».

Если все детали очередного сбора взносов будут четко оговорены, все родители будут иметь на руках прозрачную информацию, то это поможет в будущем избежать конфликтов, отметили специалисты. Если же спорной ситуации не удалось избежать, то родители имеют право обратиться в суд и представить доказательства нарушений, включая чаты, переписку, показания свидетелей. Поэтому лучше всего иметь оформленные документально договоренности, чтобы все родители доверяли друг другу и действиям родкомитета, заключили эксперты.

До этого директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков предупредил, что принудительные сборы в школах, в том числе на ремонт и подарки учителю, незаконны. Любое образование в России бесплатное. Это значит, что все необходимое для учебного процесса, включая ремонт, оборудование, учебники, зарплату охраны и уборщиц, финансируется из бюджета, отметил он. Запугивание ребенка в случае несдачи денег является абсолютно недопустимым и нарушением прав, а родители имеют право потребовать письменное обоснование необходимости сборов.

