Израиль освободил двух офицеров «Хезболлы» в обмен на гражданку РФ и Израиля

Tasnim: Израиль освободил одного из офицеров «Хезболлы» в обмен на Цуркову

Израиль освободил офицера ливанской группировки «Хезболлы» в обмен на гражданку России и Израиля Елизавету Цуркову. Об этом сообщает агентство Tasnim.

«Израильская шпионка Елизавета Цуркова, освобожденная вчера, была обменена на двух пленных бойцов оси сопротивления», — говорится в публикации.

Агентство отмечает, что одним из освобожденных является гражданин Ливана Имад Ахмаз, который был «похищен израильским спецназом на севере страны в 2024 году».

10 сентября об освобождении Цурковой сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

В марте 2023 года Цуркова, которая является гражданкой России и Израиля, приехала в Багдад — столицу Ирака, чтобы провести научное исследование, которое должно было использоваться для защиты докторской диссертации и научных исследований от Принстонского университета США. В страну она въехала по российскому паспорту. Через какое-то время женщина перестала выходить на связь. Позже стало известно, что ее похитили боевики группировки «Катаиб Хезболла».

