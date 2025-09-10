На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Медведь разгромил пасеку в Мурманской области

В Мурманской области медведь устроил погром на пасеке
ArCaLu/Shutterstock/FOTODOM

Хищник уничтожил часть ульев на одной из северных пасек, полакомившись медом и пергой. Об этом сообщает портал «Север Пост».

Инцидент произошел на пасеке «Таежное разнотравье», расположенной в глухом лесу Мурманской области. Крупный медведь, преодолев электроизгородь, перевернул несколько ульев и съел рамки с медом и пергой.

Как сообщили владельцы пасеки, они не держат зла на хищника, понимая, что находятся на его территории. После визита незваного гостя пчеловоды укрепили электроизгородь и с юмором отметили, что «будут договариваться с медведем».

До этого в Иркутской области турист чудом избежал серьезных травм при нападении медведя в районе бухты Аяя на Байкале. По словам пострадавшего, медведь неожиданно прыгнул на него и сбил с ног. Турист начал активно отбиваться, нанося удары ногами и руками в живот и лапы хищника. Испугавшись такого сопротивления, животное отступило и скрылось в лесу. Мужчина пробежал 16 км до ближайшей турбазы. Медики зафиксировали у пострадавшего лишь незначительные царапины.

Ранее россиянин больше часа просидел на дереве, спасаясь от медведей.

