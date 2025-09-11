Кража ноутбука у мужчины в челябинском аэропорту попала на видео

В аэропорту Челябинска прохожий украл у мужчины ноутбук, пока тот был в туалете

В челябинском аэропорту мужчина, которого пассажир попросил присмотреть за его вещами, украл у последнего ноутбук. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

Инцидент произошел 24 августа. Как рассказал 24-летний потерпевший, он попросил мужчину, с которым незадолго до случившегося разговорился на остановке, присмотреть за его вещами, пока он сходит в уборную. Уверенный в своем новом знакомом потерпевший отправился в туалет. В это время мужчина забрал его ноутбук в чехле и скрылся. Потерпевший, оказавшийся жителем Аши, обратился в полицию.

Преступника задержали на следующие сутки, он оказался 32-летним жителем поселка Рощино. Украденное устройство злоумышленник сдал в пункт приема за 64 тысячи рублей, а все вырученные деньги потратил на спиртное.

Ущерб, причиненный владельцу ноутбука, составил 140 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража» УК РФ. Задержанный привлекался к уголовной ответственности уже пять раз и вышел из колонии недавно.

