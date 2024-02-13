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Сотрудников ФСБ проверяют по делу о вымогательстве у судившегося с ИКЕА бизнесмена

РБК: бывшие сотрудники ФСБ и СК пытались украсть у бизнесмена 3,7 млрд рублей

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Экс-сотрудников ФСБ и Следственного комитета РФ подозревают в хищении 3,7 млрд руб. у бизнесмена Константина Пономарева, который ранее смог отсудить у IKEA 25 млрд руб. Об этом сообщает РБК.

«Идет расследование уголовного дела, которое состоит из нескольких эпизодов. Подозреваемыми проходят бывшие сотрудники ФСБ и Следственного комитета, пытавшиеся получить от Пономарева 3,7 млрд руб. за отмену приговора, условно-досрочное освобождение и снятие ареста со счетов», — сказал источник РБК.

Еще один источник сообщил, что проверяют также силовиков, арестованных в ноябре по делу Merlion. Тогда сотрудников управления ФСБ поймали на передаче взятки компании Merlion. Сегодня обвиняемые находятся под домашним арестом. СК России заявлял, что против Merlion действовало криминальное общество.

До этого Пономарев выиграл суд у IKEA, получив от компании 25 млрд руб. Это был долг за аренду электрогенераторов, которые стояли в магазинах компании. В 2019 году Пономарева приговорили к десяти годам колонии из-за неуплаты налогов.

До этого бывший глава Индустриального района Перми попросил местного предпринимателя заплатить за него по кредиту за внедорожник Toyota Land Cruiser.

Ранее мошенник выманил у жителя Магнитогорска 2,7 млн рублей под предлогом покупки машины из-за границы.

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