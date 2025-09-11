На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ученые изучат геологическую эволюцию и потенциал нефтегазоматеринских толщ Восточной Арктики

«Роснефть» направила геологическую экспедицию в море Лаптевых
true
true
true
close
murattellioglu/Shutterstock/FOTODOM

Из порта Тикси стартовала научно-исследовательская геологическая экспедиция «Роснефти», она организована компанией совместно с Северным (Арктическим) федеральным университетом имени М. В. Ломоносова в рамках программы «Арктический плавучий университет». Об этом сообщила пресс-служба «Роснефти».

Уточняется, что экспедиционное судно «Михаил Сомов» будет работать в море Лаптевых в районе архипелага Новосибирские острова. Специалисты Арктического научного центра «Роснефти» займутся отбором образцов горных пород для изучения их минерального состава, структуры, происхождения и пространственного размещения.

По данным компании, анализ образцов позволит расширить базу знаний о геологической эволюции региона и оценить потенциал нефтегазоматеринских толщ Восточной Арктики. Подчеркивается, что работы на архипелаге будут выполнены с соблюдением высоких стандартов экологической безопасности и охраны окружающей среды.

В «Роснефти» добавили, что экспедиция продолжает многолетние исследования компании в арктических осадочных бассейнах. В настоящее время в распоряжении ученых находится уже свыше двух тыс. метров керна, добытого в труднодоступных районах российской Арктики.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами