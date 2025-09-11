Ученые изучат геологическую эволюцию и потенциал нефтегазоматеринских толщ Восточной Арктики

Из порта Тикси стартовала научно-исследовательская геологическая экспедиция «Роснефти», она организована компанией совместно с Северным (Арктическим) федеральным университетом имени М. В. Ломоносова в рамках программы «Арктический плавучий университет». Об этом сообщила пресс-служба «Роснефти».

Уточняется, что экспедиционное судно «Михаил Сомов» будет работать в море Лаптевых в районе архипелага Новосибирские острова. Специалисты Арктического научного центра «Роснефти» займутся отбором образцов горных пород для изучения их минерального состава, структуры, происхождения и пространственного размещения.

По данным компании, анализ образцов позволит расширить базу знаний о геологической эволюции региона и оценить потенциал нефтегазоматеринских толщ Восточной Арктики. Подчеркивается, что работы на архипелаге будут выполнены с соблюдением высоких стандартов экологической безопасности и охраны окружающей среды.

В «Роснефти» добавили, что экспедиция продолжает многолетние исследования компании в арктических осадочных бассейнах. В настоящее время в распоряжении ученых находится уже свыше двух тыс. метров керна, добытого в труднодоступных районах российской Арктики.