В кишечнике семилетнего мальчика нашли фигурку Ультрамена

На Тайване семилетний мальчик случайно проглотил металлический брелок с фигуркой Ультрамена (герой Вселенной комиксов DC — «Газета.Ru»). Об этом сообщает издание Must Share News.

По информации издания, инцидент произошел, когда ребенок смотрел телевизор. Мальчик ел печенье и крутил в руках брелок, периодически засовывая его в рот. В какой-то момент ребенок от неожиданности проглотил предмет.

Родители, узнав о случившемся, привезли сына в городскую больницу. Там пациенту сделали рентген, который подтвердил слова несовершеннолетнего. К моменту визита медицинского учреждения Ультрамен уже переместился в тонкую кишку. После осмотра медики сделали вывод, что брелок должен выйти из кишечника естественным способом, и пациента отправили домой. Позже родители подтвердили, что удалось обойтись без оперативного вмешательства.

Ранее в Волгограде врачи спасли девочку, проглотившую 134 магнита.