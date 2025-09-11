На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В кишечнике семилетнего мальчика нашли фигурку Ультрамена

На Тайване семилетний мальчик случайно проглотил металлическую фигурку
true
true
true
close
shushu1011/Threads

На Тайване семилетний мальчик случайно проглотил металлический брелок с фигуркой Ультрамена (герой Вселенной комиксов DC — «Газета.Ru»). Об этом сообщает издание Must Share News.

По информации издания, инцидент произошел, когда ребенок смотрел телевизор. Мальчик ел печенье и крутил в руках брелок, периодически засовывая его в рот. В какой-то момент ребенок от неожиданности проглотил предмет.

Родители, узнав о случившемся, привезли сына в городскую больницу. Там пациенту сделали рентген, который подтвердил слова несовершеннолетнего. К моменту визита медицинского учреждения Ультрамен уже переместился в тонкую кишку. После осмотра медики сделали вывод, что брелок должен выйти из кишечника естественным способом, и пациента отправили домой. Позже родители подтвердили, что удалось обойтись без оперативного вмешательства.

Ранее в Волгограде врачи спасли девочку, проглотившую 134 магнита.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами