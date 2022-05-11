МВД предложило штрафовать водителей, основываясь на чувствах инспекторов ДПС

Как выяснила «Газета.Ru», МВД впервые в своей практике планирует наделить сотрудников ДПС правом выявлять неисправности автомобилей на дороге с помощью органов чувств. Кроме того, сотрудника ГИБДД теперь будут не «предлагать» водителю и пассажирам выйти из машины, а «требовать», а число причин, по которым придется покинуть авто существенно расширяется. Эксперты и правозащитники критически отнеслись к этим инициативам силовиков.

Министерство внутренних дел подготовило проект приказа (с которым ознакомилась «Газета.Ru»), регламентирующего порядок надзора за дорожным движением в России. В случае принятия документ заменит ныне действующий административный регламент, по которому сотрудники ГИБДД работают с 2017 года.

Значительная часть действующих норм повторяется и в новом основополагающем документе, однако он содержит и ряд существенных нововведений. В частности, новым приказом предусмотрено, что для оценки технического состояния автомобилей на дороге инспекторы смогут наравне с техническими средствами использовать органы чувств.

«Проверка технического состояния транспортного средства производится органолептическим методом или с использованием специальных технических средств

на предмет его соответствия требованиям, установленным в отношении находящегося в эксплуатации транспортного средства», — говорится в проекте приказа.

Что такое органолептический метод по-научному Органолептика — свойства вещей, объектов внешней среды (воздух, вода, пища и т.п.), которые можно выявить и оценить с помощью органов чувств — на слух, на ощупь, по запаху, вкусу или с помощью зрения. Читать дальше

В актуальном административном регламенте, который планируется отменить, не упоминается «органолептический метод» определения соответствия автомобиля требованиям техрегламента «О безопасности колесных транспортных средств» и других нормативов допуска машин к дорожному движению. Более того, сотрудники ГИБДД ранее пытались использовать подобные методы для аргументации применяемых санкций, но такая практика относилась не более, чем к курьезам и перегибам на местах конкретных служащих.

Сейчас же у гаишников появляется полноценное нормативное обоснование, для использования своих субъективных чувств, как доказательства правонарушения водителя.

Больше камер на дорогах

Также новый документ расширяет набор признаков, по которым определяются места для установки камер видеофиксации. В действующем регламенте сказано, что они выбираются на основе анализа аварийности на участках автодорог с высокой вероятностью возникновения ДТП.

Помимо аварийно-опасных участков и мест концентрации ДТП, камеры предполагается задействовать и в тех местах, где произошло на одно ДТП меньше, чем предусмотрено этим термином.

Аварийно-опасными участками или местами концентрации, согласно закону «О безопасности дорожного движения», считаются отрезки улиц и дорог, где происходит не менее трех однотипных ДТП в год, либо пять и более любых ДТП, если в них погибли или пострадали люди.

Действующим административным регламентом предусмотрена возможность работы в транспортном потоке скрытых патрулей ДПС на машинах без спецсигналов и цветографической схемы. В проекте нового приказа к инспекторам, участвующим в их работе, прописано дополнительное требование — им запрещается совершать действия, вынуждающие участников дорожного движения нарушать требования ПДД.

Покиньте машину

В отношении ситуаций, когда инспектору ДПС необходимо, чтобы водитель или пассажир вышел из автомобиля, вводится более жесткая формулировка. В частности, инспектор будет «вправе потребовать», чтобы водитель или пассажир вышел из машины в случае задержания ТС, личного досмотра или отстранения от управления, а также для проведения иных процессуальных действий.

При этом за неповиновение законному требованию работника полиции предусмотрена ответственность в рамках статьи 19.3 Кодекса об административных правонарушениях –

от штрафа в 2 тыс. рублей до 15 суток ареста.

В случае, если инспектор видит, что водитель утомлен или болен, а также при необходимости устранения неисправности или идентификации ТС, он сможет лишь предложить водителю выйти из машины. По действующему регламенту такая формулировка действует и в отношении случаев личного досмотра, а также осмотра или досмотра транспортного средства и груза.

«Газета.Ru» обратилась в пресс-центр МВД с вопросами о том, для чего потребовались подобные нововведения в области надзора за дорожным движением и о перечне неисправностей, которые будут выявляться при помощи органов чувств инспекторов, на момент публикации ответ в редакцию не поступил.

Как бороться с возможным произволом

Если водитель считает, что замеченная инспектором неисправность не может быть выявлена визуально, следует требовать оформления протокола, в котором сотрудник ДПС будет вынужден указать величину отклонений от допустимых параметров, говорят эксперты.

«Это относится, например, к величине люфта рулевого колеса, токсичности выхлопа, светопропускаемости стекол,

— объясняет «Газете.Ru» президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин. – Все, что измеряется в количественном отношении, имеет свои предельно допустимые нормы».

Эти нормы должны быть зафиксированы в протоколе, и любой грамотный инспектор не допустит, чтобы измеряемого параметра в нем не содержалось, добавляет он.

Стремление ужесточить формулировки относительно «требований», а не «предложений» к водителям свидетельствует о стремлении зафиксировать в приказе МВД судебную практику относительно привлечения к ответственности за неповиновение в рамках статьи 19.3 КоАП (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции), однако следует помнить, что она описывает правонарушения, совершенные в рамках охраны общественного порядка, а не надзора за дорожным движением, настаивает Травин.

«В наших условиях к злоупотреблениям может привести все, что угодно.

Однако когда речь идет о серьезных неисправностях, должны использоваться диагностические приборы и специально подготовленные сотрудники, — отмечает в беседе с «Газетой.Ru» председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин. – И у водителя в данном случае есть возможность защититься от необоснованных претензий».

Однако для этого водителю необходимо знать действующие нормативные акты и, возможно, потребуется подтвердить, что автомобиль соответствует установленным требованиям, уточнил он.

«Что касается камер, их часто устанавливают с тем, чтобы собрать больше средств, а не предупредить ДТП, безотносительно приказов ГИБДД. Это серьезная проблема, которая требует решения», — заключил Похмелкин.