Перед региональными выборами в Москве разделили ключ расшифрования

В Москве разделили ключ расшифрования итогов голосования за глав регионов
Евгений Одиноков/РИА «Новости»

В Центризбиркоме России проведено разделение на пять частей ключа расшифрования результатов электронного голосования — одного из важнейших процессов для защиты голосов избирателей от любых вмешательств и обеспечения их неизменности до подведения итогов голосования. Об этом сообщило агентство городских новостей «Москва».

В столичном правительстве рассказали о создании уникальной пары ключей: шифрования и расшифрования.

«Ключом мы называем программные коды, которые нужны для преобразования голосов, поступающих в блокчейн, в наборы символов. Именно так процесс становится анонимным. Шифрование делает невозможным узнать промежуточный итог», — сообщил глава управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.

Он добавил, что ключ расшифрования делится на несколько частей, и установить, как проголосовали избиратели, можно будет только после того, как все его части будут вновь соединены.

Каждая из пяти частей ключа шифрования в присутствии журналистов была записана на отдельный носитель и передана хранителям — председателям Центризбиркома России, Мосгоризбиркома, Общественной палаты Москвы, а также представители Брянской и Курской областей.

По мнению представителя правительства Курской области Галины Авдониной, предоставление жителям региона возможности проголосовать на выборах его главы в этом году в столице позволит не только повысить явку, но и получить новый важный опыт в организации выборов.

Отмечается, что терминал, на котором был разделен ключ расшифрования, до завершения кампании будет находиться в ЦИК. 14 сентября после финала голосования в Москве хранители снова соберутся вместе, чтобы объединить части ключа и запустить процедуру расшифровки результатов электронного голосования.

Ранее сообщалось, что проголосовать в Москве с 12 по 14 сентября смогут жители нескольких субъектов РФ, где проходят выборы высших должностных лиц, заранее подавшие заявление на голосование в столице. Они сделают выбор при помощи терминалов электронного голосования, установленных на 14 экстерриториальных участках в разных районах города: в центрах госуслуг, метро и других общественных пространствах.

