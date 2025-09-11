Россиян предупредили о смертельной опасности бесконтрольного приема нейролептиков

Принимать нейролептики можно только строго по рецепту врача и под его постоянным наблюдением. Бесконтрольное лечение такими препаратами грозит очень серьезными последствиями вплоть до летального исхода, предупредила врач-психотерапевт Наталья Бирина в пресс-центре НСН.

Специалист подчеркнула, что лекарства могут как спасать, так и вредить в зависимости от того, как пациент к ним относится. Так, например, самоназначение нейролептиков грозит нейролептическим синдромом – такие препараты нельзя принимать без назначения врача.

«У человека без психических расстройств не должно быть доступа к таким препаратам. Он может себе навредить вплоть до летального исхода», — подчеркнула врач.

С ней согласилась клинический психолог, гештальт-терапевт Валерия Амелина-Прилепская, добавив, что сегодня большой проблемой стали блогеры, которые часто рекомендуют те или иные лекарства, забывая об ответственности. Следуя таким советам, высока вероятность нанести огромный ущерб своему здоровью, заключила она.

Американские ученые до этого обнаружили, что прием нейролептиков — основного лекарственного средства, которое назначается больным шизофренией, — приводит к сокращению мозговых тканей у человека. Тем не менее, отказаться от лекарства не получится, подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее ученые научились находить нейролептики в крови пациентов по отпечатку пальца.