Сбер объявил о назначении нового вице-президента по ESG

Марина Булова стала вице-президентом по устойчивому развитию Сбера
Сбер

Марина Булова назначена на должность вице-президента по устойчивому развитию (ESG) Сбера, сообщает пресс-служба банка.

В Сбере отметили, что Булова будет отвечать за стратегическое управление и развитие ESG-направления.

«Вместе мы можем превратить климатические, социальные и управленческие вызовы в возможности, формируя спрос на ESG-решения и инновации и задавая стандарт устойчивого лидерства для наших клиентов и партнеров», — рассказала Булова.

Также первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин отметил, что Сбер уделяет особое внимание принципам устойчивого развития.

«Уверен, что масштабный международный опыт и экспертиза Марины Буловой позволят нам значительно усилить ESG-повестку и вывести ее на качественно новый уровень», — сказал Ведяхин.

Ранее Булова более 20 лет работала в международной компании Schlumberger. Она курировала ESG-повестку и стала ключевым архитектором устойчивого развития компании в 87 бизнес-направлениях в 100 странах.

