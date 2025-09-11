На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Павла Буре наградили знаком отличия «За заслуги перед Москвой»

Петр Ковалев/ТАСС

Москва – лучший город мира, заявил хоккеист Павел Буре, получивший знак отличия «За заслуги перед Москвой», сообщается на сайте «Матч ТВ».

«Я по работе бывал и жил в разных странах и столицах. Мне есть с чем сравнивать. По комфорту Москва — город номер один», — сказал он.

Буре отметил, что ни в одном городе мира нету такого количества бесплатных площадок для занятий спортом, как в Москве.

«Много гуляю по Москве, хожу пешком по любимому городу и вижу, что в каждом дворе есть спортивная площадка. Это уникально», — добавил хоккеист.

По словам Буре, канадский хоккейный тренер Глен Сатер влюбился в Москву, когда приезжал к нему в гости.

«Сатер был реально потрясен. А ведь работать президентом «Рейнджерс» в Нью-Йорке — это почти как быть главой какой-нибудь страны», — рассказал Буре.

Также Буре оценил идею о проведении хоккейного матча между США и Россией.

«Когда где-то не получаются переговоры на уровне политики, то переходят на искусство или спорт. Через что-то надо общаться. Как я знаю, Трамп очень любит спорт — в частности, хоккей», — сказал хоккеист.

Также Буре рассказал, что получил большое удовольствие от победы ПХК ЦСКА над московским Динамо.

«Летом была проделана огромная работа, начиная с приглашения главного тренера Игоря Никитина и его штаба, заканчивая селекцией самих игроков», — заключил он.

