Россиянка покрылась пятнами, а потом обнаружила в соседней комнате неприятный сюрприз

Россиянка, которая неожиданно покрылась красными пятнами и не могла избавиться от чесотки, случайно обнаружила источник своей аллергии. Об этом сообщает Telegram-канал «SHOT ПРОВЕРКА».

По словам женщины, у нее без веских на то оснований появилась несвойственная аллергия. Она пыталась найти аллерген и обнаружила на полу черные шарики, напоминающие помет грызунов. Чтобы разобраться с причинами своего состояния, она устроила генеральную уборку. Когда женщина дошла до уборки окон в пустующей комнате, она заметила на занавесках черное пятно. Когда она стала рассматривать его ближе, стало понятно, что это летучая мышь.

Когда незваную гостью сняли с занавески и выпустили на улицу, аллергия прошла.

Ранее в тюменской школе летучая мышь сорвала занятия второклассникам.