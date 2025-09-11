Стали известны подробности об имуществе фигурантов по делу теракта в «Крокусе»

Имущество фигурантов уголовного дела о террористическом акте в концертном зале «Крокус Сити Холл» находится под арестом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на одного из участников процесса.

«Имущество обвиняемых по делу было арестовано еще на стадии следствия, к ним применили такую меру», — заявил собеседник агентства.

3 сентября сообщалось, что Второй Западный окружной военный суд огласил показания более половины потерпевших в рамках предварительного следствия по уголовному делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске.

Теракт в «Крокус Сити Холле», расположенном в подмосковном Красногорске, произошел 22 марта 2024 года. Вооруженные преступники открыли огонь по посетителям концертного зала из автоматического оружия и устроили поджог. По данным Следственного комитета, 149 человек спасти не удалось, один числится пропавшим без вести, а общее число пострадавших с телесными повреждениями достигло 609. Материальный ущерб оценивается примерно в шесть миллиардов рублей.

Ранее сообщалось, что родственники отреклись от обвиняемых по делу теракта в «Крокусе».