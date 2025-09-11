На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Бывший губернатор Сахалина получил в колонии три дополнительных свидания с родственниками

Экс-глава Сахалина Хорошавин заслужил в колонии три дополнительных свидания
close
Кирилл Ясько/РИА Новости

Отбывающий наказание в колонии бывший губернатор Сахалинской области получил право на дополнительные свидания с родственниками. Об этом, ссылаясь на материалы дела, сообщает РИА Новости.

В документах говорится, что за активное участие в воспитательных мероприятиях и хорошее поведение экс-губернатор трижды получил поощрения в виде дополнительного длительного свидания. При этом Хорошавин ранее не отличался дисциплинированным поведением. Он совершил восемь нарушений режима, помещался в штрафной изолятор и больше года находился в строгих условиях отбывания наказания.

9 сентября сообщалось, что Хорошавин, осужденный за взяточничество, работает в колонии дневальным.

В апреле 2022 года Хорошавина приговорили к 15 годам колонии строгого режима по второму коррупционному делу и назначили ему штраф в размере 500 млн рублей. По версии следствия, в 2014 году группа лиц во главе с тогда еще губернатором Сахалина организовала получение взяток в размере от 2 млн до 10 млн рублей от кандидатов в депутаты гордумы Южно-Сахалинска. С мая по сентябрь фигуранты дела получили свыше 100 млн рублей.

Ранее экс-губернатор Сахалинской области Хорошавин просил отправить его на СВО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами