Бывший губернатор Сахалина получил в колонии три дополнительных свидания с родственниками

Отбывающий наказание в колонии бывший губернатор Сахалинской области получил право на дополнительные свидания с родственниками. Об этом, ссылаясь на материалы дела, сообщает РИА Новости.

В документах говорится, что за активное участие в воспитательных мероприятиях и хорошее поведение экс-губернатор трижды получил поощрения в виде дополнительного длительного свидания. При этом Хорошавин ранее не отличался дисциплинированным поведением. Он совершил восемь нарушений режима, помещался в штрафной изолятор и больше года находился в строгих условиях отбывания наказания.

9 сентября сообщалось, что Хорошавин, осужденный за взяточничество, работает в колонии дневальным.

В апреле 2022 года Хорошавина приговорили к 15 годам колонии строгого режима по второму коррупционному делу и назначили ему штраф в размере 500 млн рублей. По версии следствия, в 2014 году группа лиц во главе с тогда еще губернатором Сахалина организовала получение взяток в размере от 2 млн до 10 млн рублей от кандидатов в депутаты гордумы Южно-Сахалинска. С мая по сентябрь фигуранты дела получили свыше 100 млн рублей.

Ранее экс-губернатор Сахалинской области Хорошавин просил отправить его на СВО.