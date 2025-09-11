На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трехлетняя девочка чудом выжила, подхватив в Сочи астровирус

В Краснодарском крае трехлетняя девочка чудом выжила, подхватив астровирус
true
true
true
close
Евгений Биятов/РИА Новости

В Краснодарском крае ребенок чудом выжил после того, как подхватил астровирус. Об этом со ссылкой на мать пострадавшей сообщает perm.kp.ru.

Женщина вместе с двумя детьми 19 августа приехала в Сочи на отдых. Через несколько дней у ее трехлетней дочери поднялась температура до 40 градусов, начались рвота и диарея. Мать безуспешно пыталась вызвать скорую помощь — диспетчер сообщил о высокой загрузке и рекомендовал ждать. После того как у ребенка появились судороги, хозяин гостиницы решил помочь и отвез семью в инфекционную больницу.

У девочки диагностировали астровирус и поместили ее в реанимацию, но состояние оставалось критическим — ребенок лежал обездвиженным, не узнавая родных. Врачи списывали это на последствия обезвоживания. По словам матери ребенка, рядом с ее дочерью с такими же симптомами лежал мальчик, который в результате не выжил. Только после вмешательства пермских коллег и публикации в соцсетях малолетнюю вертолетом доставили в краснодарскую больницу, где ее состояние улучшилось за сутки.

Министерство здравоохранения Краснодарского края отказалось комментировать задержку скорой помощи, сославшись на врачебную тайну. Мать девочки намерена привлечь к ответственности медиков сочинской больницы.

Ранее в Иркутске мужчина после года жалоб напал с ножом на врачей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами