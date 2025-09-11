Трехлетняя девочка чудом выжила, подхватив в Сочи астровирус

В Краснодарском крае ребенок чудом выжил после того, как подхватил астровирус. Об этом со ссылкой на мать пострадавшей сообщает perm.kp.ru.

Женщина вместе с двумя детьми 19 августа приехала в Сочи на отдых. Через несколько дней у ее трехлетней дочери поднялась температура до 40 градусов, начались рвота и диарея. Мать безуспешно пыталась вызвать скорую помощь — диспетчер сообщил о высокой загрузке и рекомендовал ждать. После того как у ребенка появились судороги, хозяин гостиницы решил помочь и отвез семью в инфекционную больницу.

У девочки диагностировали астровирус и поместили ее в реанимацию, но состояние оставалось критическим — ребенок лежал обездвиженным, не узнавая родных. Врачи списывали это на последствия обезвоживания. По словам матери ребенка, рядом с ее дочерью с такими же симптомами лежал мальчик, который в результате не выжил. Только после вмешательства пермских коллег и публикации в соцсетях малолетнюю вертолетом доставили в краснодарскую больницу, где ее состояние улучшилось за сутки.

Министерство здравоохранения Краснодарского края отказалось комментировать задержку скорой помощи, сославшись на врачебную тайну. Мать девочки намерена привлечь к ответственности медиков сочинской больницы.

