Большинство россиян не согласны с фразой «ревнует — значит, любит»

Женщины в России немного чаще открыто признаются в сильной ревности: 20% называют себя очень ревнивыми, тогда как среди мужчин таких — 17%. Ни разу не испытывали этого чувства лишь 10% опрошенных женщин и 14% мужчин, что говорит о том, что абсолютное доверие в отношениях встречается не так часто.

Это показало исследование дейтинг-сервиса Mamba, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

При этом именно представительницы женской аудитории чаще сталкиваются с ревностью со стороны партнера: 42% рассказали, что их регулярно ревновали даже без повода. Среди мужчин таких историй меньше — 36%. Получается, что женщины не только чаще сами ревнуют, но и чаще оказываются в роли тех, кому не доверяют.

Большинство россиян решают проблему словами: 53% мужчин и 51% женщин спокойно и напрямую говорят о том, что их задело. Помимо откровенного разговора есть и другие способы проявить недоверие. Женщины чаще уходят в пассивную агрессию — 20%, против 10% у мужчин. Мужчины же предпочитают более мягкий подход и чаще намекают на проблему, не высказываясь напрямую — так делают 20% опрошенных. Проверки телефонов и переписок, которые часто показывают в фильмах, в реальной жизни встречаются редко, так, только 5% признались, что прибегают к этому методу.

Мужчины и женщины воспринимают ревность по-разному. Для каждого третьего мужчины проявление собственнических эмоций со стороны партнерши даже приятно — 39% видят в этом знак внимания и подтверждение того, что они важны и любимы. А вот у женщин реакция противоположная: почти треть ощущают, что чрезмерная подозрительность партнера их душит, превращается в контроль и лишает свободы.

Главным поводом для переживаний у женщин становится внимание партнера к другим женщинам — так ответили 20% опрошенных. Чуть реже вспышки эмоций вызывают переписки и активность в соцсетях, которые могут спровоцировать недоверие (14%). Замыкают тройку причин подруги и коллеги партнера — их назвали 10% женщин.

Мужчины чаще всего ревнуют к вечеринкам и компаниям без них — 18% признались, что такие ситуации вызывают сильные эмоции, на втором месте — внимание других мужчин к их партнерше (17%).

Любопытно, что у каждого четвертого россиянина (24%) нет поводов для сомнений и подозрений вовсе. Эти люди выбрали вариант «почти ни к чему», показывая, что для многих доверие остается основой отношений.

Для некоторых пар ревность превращается в настоящую проблему, способную разрушить отношения. 12% женщин и 9% мужчин признались, что уходили именно из-за чрезмерного контроля со стороны партнера. Фраза «ревнует — значит, любит» все чаще теряет актуальность: 76% женщин категорически не согласны с ней. Мужчины же оказались почти поровну разделены — 52% считают такие проявления разрушительными, а 48% продолжают воспринимать их как знак любви.

За вспышками недоверия и подозрительности часто скрываются глубинные страхи и переживания. Почти половина женщин (46%) и 27% мужчин признались, что основная причина подобных эмоций — неуверенность в себе. Для 28% мужчин и 22% женщин это чувство связано со страхом потерять близкого человека, а у многие уходят корнями в болезненный опыт прошлых отношений.

