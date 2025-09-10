Двух девушек-подростков избили поленом в российском селе

В Башкирии неизвестные избили двух девушек подростков в возрасте 14 и 16 лет поленом. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Нагаево / Акбердино / Есенинский».

Инцидент произошел вечером 7 сентября на улице Рами Гарипова в селе Акбердино. Две несовершеннолетние девушки, передвигавшиеся на скутере и квадроцикле, подверглись нападению со стороны неизвестных, которые избили их поленом. В результате обе получили телесные повреждения, у одной из пострадавших диагностирован перелом лопаточной кости.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ — хулиганство. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личности нападавших, а также детали и обстоятельства случившегося.

