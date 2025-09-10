На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Юношу отправили в колонию за разжигание межнациональной розни в Telegram-канале

В Петербурге юношу отправили в колонию за разжигание межнациональной розни
В Петербурге суд отправил в колонию юношу, который занимался разжиганием межнациональной розни в Telegram-канале. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Молодого человека признали виновным по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ — возбуждение ненависти с угрозой насилия. Установлено, что 16 октября 2023 года он, будучи на тот момент еще несовершеннолетним администратором Telegram-канала, опубликовал сообщение с угрозами в адрес другого человека и его родственников. В публикации содержалось противопоставление азербайджанцев народам России, призывы к насилию и унижение достоинства по национальному признаку.

Юноша полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Суд учел несовершеннолетие подсудимого на момент преступления и назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее в Москве мужчину задержали за возбуждение межнациональной ненависти на стриме.

