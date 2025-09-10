Мужчину, устраивавшегося на работу под чужим именем, арестовали на собеседовании

NYP: в США арестовали мужчину, который устраивался на работу под чужим именем

В США во время собеседования арестовали мужчину, который устраивался на работу медбратом под чужим именем, пишет New York Post.

Джозеф Томас Кинни был задержан полицией во время фиктивного собеседования после недельного расследования. Мужчину обвинили в том, что он использовал украденные документы своего соседа по комнате, чтобы устраиваться на работу медбратом.

По данным офиса шерифа, ранее Кинни имел лицензии на медицинскую практику в Алабаме, Калифорнии и Флориде, но в 2022 году они были аннулированы из-за серьезных нарушений. Подозрения в отношении мужчины возникли в августе 2025 года, когда менеджер по найму в одной из клиник сообщил о его заявке с поддельными документами. Выяснилось, что Джозеф подавал заявки примерно на 15 вакансий. В двух случаях его даже успели нанять, но он проработал там менее недели.

Когда власти узнали о его новой попытке трудоустроиться, детективы под видом сотрудников найма устроили «ловушку». Кинни обвинили по двум пунктам за медицинскую практику без лицензии.

Ранее подросток купил в интернете униформу врача и выдавал себя за медика в больнице.