На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Русский код в моде назвали вопросом понимания себя как нации

Бренд-стратег Белкова: Россия — столица глубоких смыслов
true
true
true
close
Владимир Вяткин/РИА Новости

При изучении русского стиля в моде часто наблюдаются отсылки или прямое копирование элементов старинных костюмов. В этот момент важно понимать: русский код — это вопрос не «старины» или «новизны», а понимания себя как нации, как общества, как культурного сознания. Об этом заявила бренд-стратег и маркетолог Татьяна Белкова в публикации для Telegram-канала «Русский стиль: Мода».

По ее мнению, русский код — глубокое понимание русского человека как индивидуума, и России — как государственного института. Поэтому, считает Белкова, молодым брендам крайне важно четко формулировать смыслы, в которые они заглядывают на старте своей работы.

«Сегодня, в моменте отстройки и пересборки нашей идентичности, одежда — элемент объединения исконного русского и нового формирующегося будущего. Ведь традиция в костюме — это наша история», — подчеркнула Белкова.

Она отметила, что, восхищаясь символами других народов, мы не видим того, что есть дома, в том числе традиционные ремесла.

«Они пролежали на печи больше 30 лет до того, как мы обратили на них внимание. Нам навязывали копирование, мы хотели быть «как»... Это не плохо и не хорошо. Это было. Сегодня — время осознать, кто мы. Как мы хотим выглядеть в своих глазах и в глазах всего мира», — призвала Белкова.

Она добавила, что все «навязанные» свободы и стили только смещали русские коренные ценности и смыслы. Сегодня же, по ее словам, российские бренды медленно, но верно разворачиваются и ищут свою внутреннюю ценность, а также гордятся статусом «сделано в России».

«Франция и Италия, может быть, и столицы мировой моды. Но Россия — столица глубоких смыслов. Вот их мы и будем формировать», — резюмировала Белкова.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами