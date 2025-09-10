Русский код в моде назвали вопросом понимания себя как нации

При изучении русского стиля в моде часто наблюдаются отсылки или прямое копирование элементов старинных костюмов. В этот момент важно понимать: русский код — это вопрос не «старины» или «новизны», а понимания себя как нации, как общества, как культурного сознания. Об этом заявила бренд-стратег и маркетолог Татьяна Белкова в публикации для Telegram-канала «Русский стиль: Мода».

По ее мнению, русский код — глубокое понимание русского человека как индивидуума, и России — как государственного института. Поэтому, считает Белкова, молодым брендам крайне важно четко формулировать смыслы, в которые они заглядывают на старте своей работы.

«Сегодня, в моменте отстройки и пересборки нашей идентичности, одежда — элемент объединения исконного русского и нового формирующегося будущего. Ведь традиция в костюме — это наша история», — подчеркнула Белкова.

Она отметила, что, восхищаясь символами других народов, мы не видим того, что есть дома, в том числе традиционные ремесла.

«Они пролежали на печи больше 30 лет до того, как мы обратили на них внимание. Нам навязывали копирование, мы хотели быть «как»... Это не плохо и не хорошо. Это было. Сегодня — время осознать, кто мы. Как мы хотим выглядеть в своих глазах и в глазах всего мира», — призвала Белкова.

Она добавила, что все «навязанные» свободы и стили только смещали русские коренные ценности и смыслы. Сегодня же, по ее словам, российские бренды медленно, но верно разворачиваются и ищут свою внутреннюю ценность, а также гордятся статусом «сделано в России».

«Франция и Италия, может быть, и столицы мировой моды. Но Россия — столица глубоких смыслов. Вот их мы и будем формировать», — резюмировала Белкова.