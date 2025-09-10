На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Общественной палате Москвы заявили о готовности к голосованию жителей из регионов

В Москве открылись 14 участков для голосования жителей регионов
Depositphotos

В Москве заработали 14 экстерриториальных избирательных участков, предназначенных для жителей регионов, где проходят выборы губернаторов. Об этом сообщил председатель Общественной палаты столицы Вадим Ковалев агентству городских новостей «Москва».

По его словам, участки будут обслуживать избирателей из 19 регионов России.

«Избирательная система города органично перестроилась для голосования жителей из регионов – все 14 участков готовы к работе и ждут избирателей», — отметил Ковалев.

Он подчеркнул, что необходимо учитывать, что планы избирателей могут меняться, включая долгосрочные решения. Например, некоторые граждане могут отказаться от голосования даже на участке, забрав бюллетень с собой. По его словам, такие случаи не являются редкостью.

«Москва дала возможность жителям регионов проголосовать на «домашних» выборах прямо в столице, а уж кто воспользуется этой возможностью, а кто нет – дело каждого», — добавил Ковалев.

По данным Центральной избирательной комиссии, через портал госуслуг было подано почти 18 тыс. заявлений от жителей регионов, планирующих голосовать в Москве. При этом комиссии готовы к любому количеству участников.

Ковалев также отметил, что если число явившихся окажется меньше ожидаемого, это не вызовет сложностей.

«Если реально дошедших до участков людей окажется меньше – отнесутся с пониманием», — заявил он.

