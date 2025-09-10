Аллигатор схватил двухлетнего ребенка около озера в Диснейленде

В США аллигатор напал на ребенка около озера в Диснейленде

Двухлетнего ребенка не спасли после того, как около озера его схватил аллигатор. Об этом сообщает The Mirror.

Инцидент произошел в парке, принадлежащем компании Disney, около искусственного озера «Лагуна Семи морей». Семья из четырех человек приехала из Небраски во Флориду и отдыхала рядом с водоемом вечером в ожидании фейерверка.

Ребенок гулял недалеко от родителей, около кромки воды. В какой-то момент отец услышал звук, напоминающий всплеск, и заметил, что его сына схватил аллигатор. Он бросился к животному, но оно вырвало мальчика у отца и уплыло с ним.

На месте развернули спасательную операцию, в которой участвовали десятки специалистов, а также вертолеты. В результате пострадавшего нашли, из-за нанесенных аллигатором травм он не выжил.

Известно, что около водоема был знак, запрещающий купание, однако об опасности туристов никто не предупреждал. После инцидента из озера выловили пять аллигаторов.

Представители компании Disney заявили, что сделали «все возможное, чтобы семья чувствовала себя комфортно» после произошедшего.

Ранее в Индии женщина спасла супруга от нападения крокодила, бросив ему ткань сари.