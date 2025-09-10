На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В лесу под Калининградом нашли тело военнослужащего

Под Калининградом мужчина нашел в лесу тело военнослужащего
true
true
true
close
Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

Мужчина нашел в лесу неподалеку от Калининграда тело военнослужащего. Об этом сообщил портал «Клопс» со ссылкой на источники в экстренных службах региона.

Это произошло днем 7 сентября, когда житель Малого Васильково шел по тропинке в лесополосе за домами, недалеко от улицы Юбилейной. Там он обнаружил человека, лежащего лицом вниз. Молодой человек был в куртке, надетой на голый торс, и в штанах. Как отмечает портал, он мог пролежать там несколько дней.

На место приехала бригада скорой помощи и военная полиция — медики констатировали смерть. В карманах были обнаружены документы 26-летнего военнослужащего из Большого Исаково.

В августе сообщалось, что российский военнослужащий нелегально проник на территорию Норвегии через пункт пропуска Гренсе-Якобсэльв, расположенный в Финнмарке. После этого он обратился к властям страны с запросом на предоставление убежища.

Ранее российский военный рассказал о своих видениях во время клинической смерти.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами