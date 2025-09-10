В лесу под Калининградом нашли тело военнослужащего

Мужчина нашел в лесу неподалеку от Калининграда тело военнослужащего. Об этом сообщил портал «Клопс» со ссылкой на источники в экстренных службах региона.

Это произошло днем 7 сентября, когда житель Малого Васильково шел по тропинке в лесополосе за домами, недалеко от улицы Юбилейной. Там он обнаружил человека, лежащего лицом вниз. Молодой человек был в куртке, надетой на голый торс, и в штанах. Как отмечает портал, он мог пролежать там несколько дней.

На место приехала бригада скорой помощи и военная полиция — медики констатировали смерть. В карманах были обнаружены документы 26-летнего военнослужащего из Большого Исаково.

