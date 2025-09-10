На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Башкирии ребенок разжигал костер и получил ожоги

В Башкирии подросток получил ожоги при попытке разжечь костер
true
true
true
close
Иоанн Ткаченко/«Газета.Ru»

В Калтасинском районе Башкирии 12-летний мальчик с ожогом руки был доставлен в больницу, травму подросток получил, пытаясь разжечь костер во дворе своего дома. Об этом сообщает МЧС республики.

Информация о происшествии поступила в МЧС по Башкортостану из медучреждения. В приемный покой обратился 12-летний житель деревни Старые Калтасы с термическим ожогом первой степени правой кисти.

По предварительным данным, несовершеннолетний получил травму во время розжига костра на придомовой территории. После осмотра врачей состояние ребенка было оценено как средней степени тяжести. Мальчик был отпущен для дальнейшего амбулаторного лечения.

До этого в Арамиле подростки решили спрятаться от дождя в трансформаторной будке, одного из детей ударило током. Пострадавший выжил, его госпитализировали в детскую больницу Екатеринбурга, медикам пришлось ампутировать мальчику часть левой руки. По факту произошедшего региональный СК возбудил уголовное дело о нарушении требований безопасности.

Ранее в Красноярске девочку забрали в больницу после травмы на железной дороге.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами