В Башкирии ребенок разжигал костер и получил ожоги

В Калтасинском районе Башкирии 12-летний мальчик с ожогом руки был доставлен в больницу, травму подросток получил, пытаясь разжечь костер во дворе своего дома. Об этом сообщает МЧС республики.

Информация о происшествии поступила в МЧС по Башкортостану из медучреждения. В приемный покой обратился 12-летний житель деревни Старые Калтасы с термическим ожогом первой степени правой кисти.

По предварительным данным, несовершеннолетний получил травму во время розжига костра на придомовой территории. После осмотра врачей состояние ребенка было оценено как средней степени тяжести. Мальчик был отпущен для дальнейшего амбулаторного лечения.

До этого в Арамиле подростки решили спрятаться от дождя в трансформаторной будке, одного из детей ударило током. Пострадавший выжил, его госпитализировали в детскую больницу Екатеринбурга, медикам пришлось ампутировать мальчику часть левой руки. По факту произошедшего региональный СК возбудил уголовное дело о нарушении требований безопасности.

Ранее в Красноярске девочку забрали в больницу после травмы на железной дороге.