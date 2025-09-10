На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Работник дома престарелых помогал женщине нанести лосьон и стал домогаться ее

В США мужчине грозит 99 лет тюрьмы за попытку изнасиловать пожилую женщину
Slidell Police Department

Бывший уборщик дома престтарелых в США домогался 69-летней женщины, натирая ей ноги лосьоном. Об этом сообщает New York Post.

Инцидент произошел в городе Слайделл еще в 2018 году, когда 47-летний Бобби Менделл Бестер вошел в комнату к пожилой пациентке, которая в тот момент лежала в постели, и заметил, что один из носков слетел с ее ноги.

Тогда мужчина начал массировать ей ноги лосьоном, при этом прижимая свои гениталии к ее конечностям и спрашивая, не боится ли она щекотки. Он закрыл дверь и задернул жалюзи, чтобы никто не увидел происходящего, и прерывался только тогда, когда слышал шаги за дверью.

Расследование длилось шесть лет, и только в феврале 2024 года полиция арестовала Бестера. Также выяснилось, что в 2007 году он преследовал местного риелтора.

Извращенец звонил ей под предлогом покупки недвижимости, приглашал на свидание и оставлял непристойные голосовые сообщения с просьбами о сексуальных действиях с ее ногами, которые на записи называл «сексуальными». Женщина обратилась в полицию.

В конце концов Бестер признал наличие у себя фут-фетиша, но отрицал все обвинения, тем не менее присяжные не поверили ему. Теперь ему грозит от 25 до 99 лет лишения свободы.

Ранее фельдшера заподозрили в насилии над 88-летней пациенткой-монахиней.

