В РОЦИТ прокомментировали миф о включении камеры смартфона мессенджером Max

Горелкин: миф о включении камеры мессенджером Max окончательно развенчан
Миф о скрытом включении камеры смартфона мессенджером Max окончательно развенчан на самом экспертном уровне, написал в своем Telegram-канале первый заместитель председателя ИТ-комитета Госдумы, председатель правления РОЦИТ Антон Горелкин, комментируя статью «Лаборатории Касперского» о видах угроз для пользователей мессенджеров.

Как отметил Горелкин, ранее блогеры тоже сравнивали список разрешений мессенджеров. По его словам, выводы «Лаборатории Касперского» совпадают с выводами блогеров о том, что в Max следуют лучшим практикам по обеспечению безопасности.

«Скоро придет очередь остальных мифов и страшилок о мессенджере Max», — добавил Горелкин.

Ранее в «Лаборатории Касперского» заявили об активной борьбе с мошенниками в Max. Аналитики компании посоветовали для максимальной безопасности давать мессенджерам доступ разрешениям только в том случае, если пользователь понимает, для чего это нужно.

