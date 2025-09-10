На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ФСБ опубликовала видео с задержанием агента, планировавшего убийство сотрудника ОПК

ФСБ показала задержание агента Киева, планировавшего убийство сотрудника ОПК
true
true
true

Федеральная служба безопасности (ФСБ) опубликовала кадры задержания в Ижевске мужчины, подозреваемого в работе на украинские спецслужбы. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным ведомства, задержанный планировал совершить убийство сотрудника одного из предприятий российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

На опубликованном ФСБ видео злоумышленник фотографирует дом в рамках своего задания. Далее на кадрах видно, как оперативники ведут мужчину на допрос.

О задержании в Ижевске мужчины, подозреваемом в подготовке убийства ведущего сотрудника предприятия ОПК, в ФСБ рассказали 10 сентября.

По данным спецслужбы, задержанный был завербован сотрудником Главного управления разведки министерства обороны Украины и по его указанию планировал осуществить теракт путем подрыва самодельного взрывного устройства. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту. Решением суда он помещен под стражу.

Ранее появились кадры задержания иностранца, готовившего теракты на Ставрополье.

