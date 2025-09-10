На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Врачи обнаружили нити чистого золота в коленях женщины

OC: в Южной Корее врачи обнаружили нити чистого золота в коленях пациентки
true
true
true
close
The New England Journal of Medicine

Женщина из Южной Кореи обратилась в больницу с обострением остеоартрита коленного сустава. В ходе обследования врачи сделали неожиданное открытие: в ее ногах находились сотни крошечных нитей из чистого золота, пишет Oddity Central.

По данным врачей, пациентка много лет страдала от сильной боли и скованности суставов. Ей назначали обезболивающие препараты, нестероидные противовоспалительные средства и стероидные инъекции, однако лечение оказалось малоэффективным и вызвало серьезные побочные эффекты. В поисках облегчения женщина решила прибегнуть к альтернативной терапии — так называемому «иглоукалыванию золотой нитью».

Сначала она посещала сеансы раз в неделю, во время которых в область коленей вводились тончайшие нити из золота. Когда боли усилились, пациентка стала обращаться к иглотерапевту несколько раз в неделю. В итоге состояние резко ухудшилось, и женщине пришлось вернуться к традиционной медицине.

Рентген показал утолщение и деформацию костей, типичные признаки остеоартрита, а также сотни золотых фрагментов, внедренных в ткани вокруг коленного сустава. По словам специалистов, такая практика не имеет доказанной эффективности и несет серьезные риски.

«Золотые нити могут вызывать кисты, повреждать ткани, мигрировать по организму. Кроме того, их наличие делает проведение МРТ крайне опасным из-за риска смещения металла и травм сосудов», — отметили врачи.

Ранее пациентка из Южной Кореи пожаловалась на появившееся косоглазие после пластической операции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами