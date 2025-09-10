Врачи обнаружили нити чистого золота в коленях женщины

Женщина из Южной Кореи обратилась в больницу с обострением остеоартрита коленного сустава. В ходе обследования врачи сделали неожиданное открытие: в ее ногах находились сотни крошечных нитей из чистого золота, пишет Oddity Central.

По данным врачей, пациентка много лет страдала от сильной боли и скованности суставов. Ей назначали обезболивающие препараты, нестероидные противовоспалительные средства и стероидные инъекции, однако лечение оказалось малоэффективным и вызвало серьезные побочные эффекты. В поисках облегчения женщина решила прибегнуть к альтернативной терапии — так называемому «иглоукалыванию золотой нитью».

Сначала она посещала сеансы раз в неделю, во время которых в область коленей вводились тончайшие нити из золота. Когда боли усилились, пациентка стала обращаться к иглотерапевту несколько раз в неделю. В итоге состояние резко ухудшилось, и женщине пришлось вернуться к традиционной медицине.

Рентген показал утолщение и деформацию костей, типичные признаки остеоартрита, а также сотни золотых фрагментов, внедренных в ткани вокруг коленного сустава. По словам специалистов, такая практика не имеет доказанной эффективности и несет серьезные риски.

«Золотые нити могут вызывать кисты, повреждать ткани, мигрировать по организму. Кроме того, их наличие делает проведение МРТ крайне опасным из-за риска смещения металла и травм сосудов», — отметили врачи.

