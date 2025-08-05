Женщина пожаловалась на появившееся косоглазие после пластической операции

Кореянка сделала пластическую операцию на глазах и осталась с косоглазием

Женщина из Южной Кореи рассказала, что у нее появилось косоглазие после пластической операции, в ходе которой ей удалили лишний жир под глазами, пишет Korea Joongang Daily.

По словам пациентки, сразу после процедуры у нее появилось двоение в глазах и смещение левого глаза. Женщина рассказала, что после ухудшения состояния обратилась в больницу, где врачи подтвердили, что ее симптомы вызваны результатом проведенной операции.

Клиника отвергла обвинения, заявив, что «во время операции не было никаких проблем», и подчеркнула, что вмешательство на этапе восстановления невозможно. Врач, проводивший процедуру, согласно аудиозаписи консультации, предложил пациентке «подождать», выразив уверенность, что ее состояние нормализуется.

Пациентка утверждает, что продолжает страдать как физически, так и психологически, и была вынуждена уволиться с работы из-за затруднений в общении.

«Прошло почти шесть месяцев, как врач сказал подождать, но симптомы косоглазия остаются», — заявила она.

Также в клинике отметили, что косоглазие — крайне редкое осложнение, зарегистрированное лишь в одном случае из 4567 подобных операций. В ответ на публичные обвинения учреждение направило пациентке официальную претензию и начало судебное разбирательство по обвинению в клевете и распространении ложной информации.

Ранее пластический хирург рассказал, с какой операции лучше начинать омоложение лица.