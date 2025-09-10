Под Петербургом прошел второй Chef's Camp

«Афиша рестораны» провела второй Chef's Camp в Ленинградской области, сообщает пресс-служба компании.

Сразу 6 знаменитых шефов, среди которых Никанор Виейра, Мирко Дзаго, Давид Эммерле, Николай Бобров, Дмитрий Решетников и Дмитрий Голенин в 30 км от Санкт-Петербурга приготовили 3 гастрономических ужина Chef's Camp 2025.

Темой первого ужина от Никанора Виейры и Николая Боброва стал эксперимент на тему «А что, если аргентинец будет готовить в Сибири, и наоборот». Второй ужин с пастой и мороженым с инжиром готовили Мирко Дзаго и Давид Эммерле, а в завершении программы Дмитрий Решетников и Дмитрий Голенин соединили высокую кухню и домашнюю еду.

Модератором Chef's Camp 2025 выступил амбассадор международной премии Wheretoeat Антон Нечипоренко.