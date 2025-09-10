На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Тюмени жених ограбил офис перед свадьбой и попался полиции

Тюменец задержан в день свадьбы за кражу 131 тысячи рублей
true
true
true

Полиция задержала жителя Тюмени в день его бракосочетания по подозрению в хищении крупной суммы денег. Об этом сообщает «МВД Медиа».

По данным полиции, 32-летний ранее судимый мужчина проник в офис на улице Малыгина и похитил кошелек с 131 тысячей рублей из сумки на столе. Личность подозреваемого быстро установили, задерживать его пришлось прямо в день свадьбы на парковке у ЗАГСа.

Похищенные деньги злоумышленник успел потратить на покупку одежды, продуктов, алкоголя, а также на оплату услуг в кафе и ресторанах. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о краже. На время следствия фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

До этого в Петербурге у ЗАГСа задержали жениха и шафера из-за стрельбы из травмата. Мужчины достали травматический пистолет и начали стрелять в воздух, напугав гостей торжества и случайных прохожих. Молодых людей задержали в одном из городских ресторанов в самый разгар праздника.

Ранее жених получил пулю во время праздничной стрельбы на своей свадьбе.

