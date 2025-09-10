В «Лаборатории Касперского» заявили об активной борьбе с мошенниками в Max

Разработчики мессенджера Max применяют лучшие практики по обеспечению безопасности пользователей, следует из результатов исследования «Лаборатории Касперского».

Как отметили аналитики, запросы Max на доступ к различным функциям мобильного устройства куда скромнее, чем у Telegram и WhatsApp (Компания Meta Platforms Inc.* признана экстремистской организацией).

В «Лаборатории Касперского» посоветовали для максимальной безопасности давать мессенджерам доступ только в том случае, если пользователь понимает, для чего это нужно или в случае действительной необходимости.

Также пользователям посоветовали выдавать ОС гранулярный доступ вместо полного, если есть такая возможность. К примеру, в галерее стоить давать доступ только к конкретным фотографиям.

Кроме того, как рассказали аналитики «Лаборатории Касперского», необходимо периодически проверять выданные разрешения и отзывать ненужные, а также применять надежные средства защиты.

Что касается различных угроз, в «Лаборатории Касперского» дали несколько советов по защите своих устройств. Пользователям посоветовали внимательно относиться к рассылкам в мессенджерах, через которые злоумышленники отправляют вредоносное ПО, а также научиться распознавать фишинг.

Еще одним популярным способом кражи данных стали мошеннические звонки через мессенджеры. По данным Kaspersky Who Calls, более половины пользователей в России сталкивались с предположительно мошенническими звонками с неизвестных номеров в первом полугодии 2025 года. В «Лаборатории Касперского» добавили, что мессенджер Max усилил защиты пользователей от мошеннических звонков.

В заключении аналитики «Лаборатории Касперского» пришли к выводу, что аргументы о небезопасности MAX выглядят непрофессионально.