На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В «Лаборатории Касперского» заявили об активной борьбе с мошенниками в Max

«Лаборатория Касперского»: разработчики Max применяют лучшие практики защиты
true
true
true
close
leungchopan/Shutterstock/FOTODOM

Разработчики мессенджера Max применяют лучшие практики по обеспечению безопасности пользователей, следует из результатов исследования «Лаборатории Касперского».

Как отметили аналитики, запросы Max на доступ к различным функциям мобильного устройства куда скромнее, чем у Telegram и WhatsApp (Компания Meta Platforms Inc.* признана экстремистской организацией).

В «Лаборатории Касперского» посоветовали для максимальной безопасности давать мессенджерам доступ только в том случае, если пользователь понимает, для чего это нужно или в случае действительной необходимости.

Также пользователям посоветовали выдавать ОС гранулярный доступ вместо полного, если есть такая возможность. К примеру, в галерее стоить давать доступ только к конкретным фотографиям.

Кроме того, как рассказали аналитики «Лаборатории Касперского», необходимо периодически проверять выданные разрешения и отзывать ненужные, а также применять надежные средства защиты.

Что касается различных угроз, в «Лаборатории Касперского» дали несколько советов по защите своих устройств. Пользователям посоветовали внимательно относиться к рассылкам в мессенджерах, через которые злоумышленники отправляют вредоносное ПО, а также научиться распознавать фишинг.

Еще одним популярным способом кражи данных стали мошеннические звонки через мессенджеры. По данным Kaspersky Who Calls, более половины пользователей в России сталкивались с предположительно мошенническими звонками с неизвестных номеров в первом полугодии 2025 года. В «Лаборатории Касперского» добавили, что мессенджер Max усилил защиты пользователей от мошеннических звонков.

В заключении аналитики «Лаборатории Касперского» пришли к выводу, что аргументы о небезопасности MAX выглядят непрофессионально.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами