Россияне оценили идею создать алиментный фонд

Более половины (63%) считают необходимостью появление алиментного фонда. Это показал опрос kp.ru, проведенный на фоне соответствующего предложения в Госдуме — выплату можно будет получить официально и своевременно от государства. В исследовании приняли участие 4,5 тыс. человек.

По мнению этой части опрошенных, такой фонд упростит жизнь одиноким родителям и позволит обеспечить детей, которые страдают от неплательщиков.

При этом 35% выступили против создания фонда. Они подчеркнули, что налогоплательщики не должны содержать чужих детей.

«Алименты - это вопрос отношений между бывшими супругами, государство тут должно только регулировать эти отношения и не должно тратить на них деньги других налогоплательщиков», — сказал участник опроса.

Оставшиеся 3% выбрали вариант «другое». Некоторые уточнили, что не против идеи, если фонд будет содержаться не на деньги налогоплательщиков.

В Федеральной нотариальной палате (ФНП) до этого сообщили, что в России число алиментных соглашений в 2025 году выросло на 20%. За первые шесть месяцев 2025 года нотариусы удостоверили 17,5 тысяч алиментных соглашений.

Ранее сообщалось, что в России женщине вынесли приговор за неуплату алиментов.