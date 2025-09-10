На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россияне оценили идею создать алиментный фонд

«КП»: 63% россиян поддержали создание алиментного фонда
true
true
true
close
Shutterstock

Более половины (63%) считают необходимостью появление алиментного фонда. Это показал опрос kp.ru, проведенный на фоне соответствующего предложения в Госдуме — выплату можно будет получить официально и своевременно от государства. В исследовании приняли участие 4,5 тыс. человек.

По мнению этой части опрошенных, такой фонд упростит жизнь одиноким родителям и позволит обеспечить детей, которые страдают от неплательщиков.

При этом 35% выступили против создания фонда. Они подчеркнули, что налогоплательщики не должны содержать чужих детей.

«Алименты - это вопрос отношений между бывшими супругами, государство тут должно только регулировать эти отношения и не должно тратить на них деньги других налогоплательщиков», — сказал участник опроса.

Оставшиеся 3% выбрали вариант «другое». Некоторые уточнили, что не против идеи, если фонд будет содержаться не на деньги налогоплательщиков.

В Федеральной нотариальной палате (ФНП) до этого сообщили, что в России число алиментных соглашений в 2025 году выросло на 20%. За первые шесть месяцев 2025 года нотариусы удостоверили 17,5 тысяч алиментных соглашений.

Ранее сообщалось, что в России женщине вынесли приговор за неуплату алиментов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами