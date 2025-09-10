На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названы главные источники идеального белка для здоровья

Диетолог Тутельян: идеальный белок можно найти в мясе и молоке
true
true
true
close
Ground Picture/Shutterstock/FOTODOM

Идеальный белок, в котором будут присутствовать все необходимые аминокислоты, можно получить из мяса, рыбы, яиц, молока и молочных продуктов. Об этом kp.ru рассказал главный внештатный специалист-диетолог Минздрава России, заведующий кафедрой гигиены питания и токсикологии Института профессионального образования Сеченовского Университета, академик РАН Виктор Тутельян.

«Правильное питание напоминает пазлы, которые нужно собрать воедино для нормального функционирования организма. Помимо белков, жиров и углеводов, человеку жизненно необходимы 12 витаминов и 20 аминокислот. Из них для взрослых незаменимы восемь, а для детей – 12. Отмечу, что они могут поступить в организм исключительно с белковой пищей», — отметил специалист.

По его словам, из растительных источников стоит выбирать бобовые, особенно сою. Врач добавил, что организму нужно получать достаточное количество белка, иначе он будет расходовать собственные ресурсы, в первую очередь мышцы. Это грозит появлением слабости и снижением жизненного тонуса, заключил Тутельян.

Ученые из Университета штата Северная Каролина до этого выяснили, что яичный белок не обладает стопроцентной усвояемостью, вопреки распространенному мнению.

Ранее был раскрыт главный механизм развития сахарного диабета.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами