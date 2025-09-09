На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянин ударил дочь-подростка за немытую посуду на 23 февраля и поплатился

В Курске осудили мужчину, ударившего дочь за немытую посуду на 23 февраля
Switlana S/Shutterstock/FOTODOM

В Курске вынесли приговор 44-летнему мужчине, ударившему несовершеннолетнюю дочь из-за немытой посуды. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Установлено, что мужчина пришел с ночной смены и решил отметить 23 февраля употреблением спиртного. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он нанес своей дочери удар ладонью по голове во время бытового конфликта. В результате у девочки диагностировали сотрясение головного мозга — о том, что дочь в больнице, мужчина узнал только после утреннего пробуждения.

Отец пострадавшей признал вину, пояснив, что конфликт возник из-за претензий к дочери по поводу невыполнения домашних обязанностей — она не прибралась и не помыла посуду. Суд учел признание вины, раскаяние и примирение сторон, но отметил и отягчающее обстоятельство — совершение преступления родителем против несовершеннолетней.

Мужчине назначили наказание в виде штрафа в размере 25 тысяч рублей. Также с него взыскали в пользу дочери компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей.

Ранее дело возбудили против жительницы Иваново, которая ударила двухлетнюю дочь об асфальт.

