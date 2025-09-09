Мальчики устроили «оргию» с шестилетней девочкой за гаражами в Омске и сняли ее на видео

В Омске два мальчика в возрасте девяти и десяти лет устроили «оргию» с шестилетней девочкой на камеру. Об этом сообщает omsk.aif.ru.

Все началось во дворе дома, где живет ребенок. Два мальчика позвали гулявшую там девочку за гаражи и совершили с ней имитацию соития, снимая происходящее на видео — отмечается, что никто никого не удерживал, а все действие выглядело как игра. Запись спустя месяц попала к отцу пострадавшей.

Медицинская экспертиза установила, что реального соития с девочкой не происходило. Когда с ребенком работал психолог, выяснилось, что такие игры происходили далеко не один раз.

Родители пострадавшей отмечают, что те мальчики свободно перемещаются по району и ведут себя «как герои». Кроме того, они стали травить десятилетнего старшего брата девочки за то, что именно из-за него отец пострадавшей увидел видео с «оргией».

Ранее подросток изнасиловал четырехлетнюю девочку, насмотревшись видео в соцсетях.