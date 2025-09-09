«Кричавшая женщина» оказалась козлом с фермы

В американском штате Мэн полиция расследовала сообщения о женщине, кричавшей о помощи, но в итоге источником звука оказался козел по кличке Саймон, пишет Metro.

Один из местных жителей услышал пронзительные крики, которые он принял за женские, и, решив, что кто-то оказался в беде, обратился в полицию. На место прибыл офицер, последовавший за звуками по железнодорожным путям и вышедший в итоге к ферме. Именно там и обнаружился настоящий «подозреваемый» — годовалый нигерийский карликовый козел Саймон.

Владелица фермы Девон Хоуз рассказала, что вечером вместе с мужем смотрела Netflix, когда в дверь неожиданно постучал полицейский.

«Мы были в шоке. Муж открыл дверь, а офицер сразу сказал, что получил сообщение о женщине, кричащей о помощи. Но вскоре мы вместе показали ему виновника — нашего козла Саймона», — пояснила она.

По словам Хоуз, Саймон с раннего возраста отличается особой «разговорчивостью» и способен издавать звуки, очень похожие на человеческие крики.

Ранее в Канаде перекрыли дороги из-за «очень агрессивных» бизонов, сбежавших с фермы.