Сотрудник мэрии платил за прямые эфиры, в которых ловили и насиловали детей

Во Франции мужчина платил за прямые эфиры, в которых ловили и насиловали детей
Pixabay

Во Франции 30-летнего сотрудника городской мэрии обвинили в оплате прямых эфиров с изнасилованием детей. Об этом сообщает 20minutes.fr.

Сотрудника мэрии города Бордо обвинили в финансировании и организации изнасилований несовершеннолетних на Мадагаскаре и в Колумбии в период с января 2022 года по 2025 год. По данным следствия, мужчина оплачивал преступления через интернет, передав исполнителям более €10 тысяч, и наблюдал за преступлениями в прямом эфире.

Подозреваемому предъявлены обвинения в пособничестве торговле людьми, изнасилованиям и сексуальному насилию в отношении несовершеннолетних в возрасте до 15 лет. По месту жительства и работы обвиняемого провели обыски. Дело передано в Центральное управление по борьбе с преступлениями против несовершеннолетних.

