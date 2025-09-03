Женщина снимала и продавала порно с собственной дочерью и девочками-соседками

В Бразилии женщина продавала порно со своей дочерью и другими девочками

В Бразилии женщину уличили в съемке и продаже порно с собственной дочерью и девочками-соседками. Об этом сообщает Metropoles.

Арест произошел 3 июля в ходе операции «Мать», проведенной департаментом по киберпреступлениям гражданской полиции штата Параиба. При обыске в доме подозреваемой обнаружены видео с участием несовершеннолетней дочери, а также записи двух других несовершеннолетних, проживающих по соседству.

По данным следствия, женщина снимала порнографический контент с детьми и продавала материалы мужчинам из других штатов. Подозреваемая арестована с поличным. Расследование продолжается для установления других возможных жертв. Возраст пострадавших детей не уточняется.

Ранее в Германии женщина снимала порнографические ролики со своими детьми.