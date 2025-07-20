Боль при менструации связали с высоким риском инсульта

У женщин, страдающих от предменструального синдрома (ПМС), повышен риск развития сердечно-сосудистых заболеваний в зрелом возрасте. К такому выводу пришли ученые Каролинского института в Швеции. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Cardiovascular Research.

Работа охватила более 99 тысяч женщин. Исследователи сравнили здоровье участниц с ПМС и без него — в том числе среди сестер, чтобы исключить влияние наследственности и воспитания. За состоянием здоровья участниц наблюдали в течение 22 лет.

Оказалось, что риск сердечно-сосудистых заболеваний у женщин с ПМС в среднем на 10% выше. Наиболее выраженной была связь с аритмией (риск повышен на 31%) и ишемическим инсультом — вызванным тромбом (риск выше на 27%).

Даже после корректировки на факторы вроде курения, массы тела и психического состояния, связь между ПМС и болезнями сердца сохранялась. По словам ведущего автора исследования Ихуэй Яна, наиболее уязвимыми оказались женщины, у которых симптомы ПМС проявились до 25 лет. Также в группе риска оказались те, кто переживал послеродовую депрессию — еще одно состояние, связанное с гормональными колебаниями.

Авторы пока не установили точную причину обнаруженной связи. Они предполагают, что при ПМС могут возникать нарушения в работе ренин-ангиотензин-альдостероновой системы, регулирующей артериальное давление и водно-солевой баланс.

Также ученые отмечают, что предменструальный синдром может быть причиной хронического воспаления в организме. Это состояние повышает риск атеросклероза и других сердечно-сосудистых нарушений.

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