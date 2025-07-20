На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Боль при менструации связали с высоким риском инсульта

Nature: ПМС повышает риск аритмии и инсульта
true
true
true
close
Freepik

У женщин, страдающих от предменструального синдрома (ПМС), повышен риск развития сердечно-сосудистых заболеваний в зрелом возрасте. К такому выводу пришли ученые Каролинского института в Швеции. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Cardiovascular Research.

Работа охватила более 99 тысяч женщин. Исследователи сравнили здоровье участниц с ПМС и без него — в том числе среди сестер, чтобы исключить влияние наследственности и воспитания. За состоянием здоровья участниц наблюдали в течение 22 лет.

Оказалось, что риск сердечно-сосудистых заболеваний у женщин с ПМС в среднем на 10% выше. Наиболее выраженной была связь с аритмией (риск повышен на 31%) и ишемическим инсультом — вызванным тромбом (риск выше на 27%).

Даже после корректировки на факторы вроде курения, массы тела и психического состояния, связь между ПМС и болезнями сердца сохранялась. По словам ведущего автора исследования Ихуэй Яна, наиболее уязвимыми оказались женщины, у которых симптомы ПМС проявились до 25 лет. Также в группе риска оказались те, кто переживал послеродовую депрессию — еще одно состояние, связанное с гормональными колебаниями.

Авторы пока не установили точную причину обнаруженной связи. Они предполагают, что при ПМС могут возникать нарушения в работе ренин-ангиотензин-альдостероновой системы, регулирующей артериальное давление и водно-солевой баланс.

Также ученые отмечают, что предменструальный синдром может быть причиной хронического воспаления в организме. Это состояние повышает риск атеросклероза и других сердечно-сосудистых нарушений.

Ранее был найден способ «предсказать» инфаркт и инсульт по глазам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами