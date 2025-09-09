На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России высказались о рисках после возвращения военнослужащих с СВО

Пинчук: Россия предусмотрит все риски после возвращения военных с СВО
Сергей Мирный/РИА Новости

В России предусмотрят все возможные риски после возвращения военнослужащих из зоны проведения спецоперации (СВО). Об этом «Царьграду» заявил доктор политических наук и первый министр госбезопасности ДНР Андрей Пинчук.

В западных странах пишут о якобы осторожности властей РФ из-за потенциального риска от массового возвращения военнослужащих: в стране якобы могут произойти социальные потрясения, например, рост преступности. Пинчук отметил, что такой сценарий не имеет ничего общего с действительностью.

«Украина и ее западные спонсоры изначально рассматривали сценарий дестабилизации, внутренней дестабилизации обстановки в России, как один из приоритетов. Они прекрасно знают, что полноценной никакой победы даже в теории невозможно над Россией», — сказал политолог.

При этом, по мнению Пинчука, определенный риск действительно есть, поэтому к вопросу нужно подходить ответственно. Россия уже делает шаги в этом направлении, добавил он.

Ранее боец СВО проехал по трем минам и выжил.

