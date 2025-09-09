Более половины россиян считают себя доверчивыми людьми

56% россиян считают себя доверчивыми людьми, хотя общий уровень доверия в обществе постепенно снижается. Такие данные приводит ВЦИОМ по результатам всероссийского опроса.

Согласно исследованию, только 40% граждан считают, что большинству людей можно доверять. Показатель доверия к людям как к социальной группе снизился по сравнению с 2020 годом, когда он составлял 61%. Наибольший скептицизм демонстрирует молодежь — среди поколений Z и миллениалов преобладает неготовность доверять другим.

Женщины считают себя более доверчивыми (59%), чем мужчины (51%). При этом россияне склонны считать доверчивыми себя и общество в целом, но менее оптимистично оценивают доверчивость своего ближайшего окружения.

Всероссийский опрос »ВЦИОМ-Спутник» был проведен 27 июля 2025 года среди 1600 респондентов старше 18 лет. Исследование показало, что с возрастом готовность доверять другим людям увеличивается.

В мае директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков заявил, что треть россиян старше 35 лет не доверяют камерам на гаджетах.

Ранее стала известна доля россиян, которым хотя бы раз в жизни изменяли.