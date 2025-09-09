На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В ДНР судимый свердловчанин изнасиловал девочку, убил и закопал в 500 м от дома ее бабушки

Осторожно, новости: девятилетнюю девочку из ДНР изнасиловали и убили
true
true
true
close
Pixabay

В ДНР мужчину подозревают в изнасиловании и убийстве девятилетней девочки. Об этом сообщает «Осторожно, новости».

Инцидент произошел в Енакиево. По данным Telegram-канала, ребенок отправился гулять, но домой так и не вернулся. В течение двух дней местные жители искали школьницу.

Сотрудники правоохранительных органов тем временем задержали 32-летнего мужчину из Свердловской области по имени Алексей. Известно, что он проживает в доме бабушки девочки. Как рассказали близкие, год назад Алексей попросил у нее работу и остался.

После задержания подозреваемый показал место, где изнасиловал и убил школьницу. Выяснилось, что тело он закопал в 500 метрах от дома ее бабушки. На данный момент в ситуации разбираются следователи. Им предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

Алексей ранее уже привлекался к ответственности за изнасилование, но позже вышел на свободу.

Ранее в Петербурге знакомый из онлайн-игры заманил школьницу в отель и зарезал.

