Врач сделал 21 кесарево сечение за десять часов и попал под проверку

В Индии врач за десять часов провел 21 кесарево сечение и попал под проверку

В Индии хирург городской больницы в Гувахати (штат Ассам) провел 21 кесарево сечение за десятичасовую смену и вызвал вопросы у местных органов здравоохранения. Об этом сообщает The Times of India.

Из ведомства в больницу направили письменный запрос, в котором выразили обеспокоенность, соблюдает ли медик утвержденные протоколы, а также попросили предоставить отчет по каждой операции.

В местном депздраве отметили, что во время визита проверяющих в больницу 6 сентября там были зафиксированы грубые нарушения, связанные с ведением предоперационных и послеоперационных записей. Также инспекторы отметили, что в медучреждении есть проблемы со стерильностью медицинских инструментов.

Хирург, к которому возникли вопросы, пояснил, что кесарево сечение можно провести за 25 минут, а в некоторых случаях — за 15. Из 21 женщины, прооперированных в больнице, только две остаются в стационаре в стабильном состоянии. Остальных уже выписали домой.

