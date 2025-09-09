На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Московскую систему электронного голосования подготовили к выборам губернаторов

Более 18 тысяч жителей регионов подали заявления на голосование в Москве
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Московская система электронного голосования полностью готова к выборам губернаторов регионов 12-14 сентября в Москве, заявила агентству городских новостей «Москва» председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова.

Она отметила, что члены всех избирательных комиссий осведомлены обо всех правовых и технических нюансах проведения голосования.

Также заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев рассказал, что более 18 тыс. жителей других регионов подали заявления на голосование в Москве.

«Подобная возможность предоставляется впервые», — сказал он.

По словам заместителя руководителя департамента информационных технологий Москвы Владислава Шишмарева, современные технологии значительно упрощают процесс голосования и подсчета голосов.

«Одна из особенностей подготовки и проведения электронного голосования, которая позволит обеспечить надежность и прозрачность процесса – это специальные ключи шифрования и расшифрования», — рассказал он.

